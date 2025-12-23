Adventskerzen werden angezündet, Kalendertürchen geöffnet, Plätzchen gebacken und vernascht. Playlisten bestehen plötzlich aus Songs wie „Last Christmas“ und im TV kommt ein romantischer Weihnachtsfilm nach dem anderen. Geschenke werden gekauft und verpackt, Weihnachtsessen geplant und das Heim mit allerlei Dekoration verschönert. All diese Dinge gehören zur Weihnachtszeit und werden je nach Lust und Laune mal mehr oder weniger zelebriert und genossen. Es gibt noch eine weitere Sache, die während der Feiertage und speziell an Heiligabend nicht fehlen darf. Auf jeden Weihnachtsmarkt gibt es ein meist großes Exemplar, in Geschäften und Büros stehen sie und gerade aus den heimischen Wohnzimmern ist er nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist vom Weihnachtsbaum.