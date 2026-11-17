„Das waren sensationelle drei Tage“. Für das Lob von CDU-Stadtrat Marcel Dorn, der das auf den Punkt bringt, was das Team des Vereins Kulttraum Suhl und seine Helfer mit dem Straßentheaterfestival mitten in die Stadt gebracht hat, braucht es nur diese fünf Worte. Da war wieder so viel Leben in der Stadt, so viel Lachen, so viel Unterhaltung, so viel Begegnung. Da war wieder so viel Leichtigkeit, der kaum anzumerken war, dass dahinter ein Kraftakt steckt. Und viel Zeit, die mehr als 40 Vereinsmitglieder mit ihren etwa 20 Helfern investiert haben. Ehrenamtlich. So wie bei den zwölf vorangegangenen Auflagen auch. Nun also ist das Straßentheaterfestival, das viele Suhler gern als ihr Stadtfest betrachten, zum 13. Mal über die Bühne gegangen. Mit viel Bewährtem, mit Überraschendem und mit neuen Leuten, die sich an die Spitze gestellt haben, damit weitergeht, was Stefan „Uller“ Ulrich-Hüttner und Anja Hüttner aus der Taufe gehoben und mit dem Verein schon zwölfmal organisiert haben.