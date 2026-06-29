Görlitz (dpa/sn) - Straßen, Plätze, Parks, Höfe und Fassaden in Görlitz verwandeln sich ab Donnerstag wieder in eine Bühne. Beim 30. Internationalen Straßentheaterfestival "ViaThea" (2. bis 4. Juli 2026) treten bis zum Samstag mehr als 20 Ensembles und Einzelakteure auf, unter anderem aus Deutschland, Polen, Frankreich, Spanien, Portugal, Kanada, Neuseeland und Finnland. Nach Angaben von Projektleiterin Christiane Hoffmann sind in den drei Tagen insgesamt mehr als 200 Vorstellungen geplant, darunter auch in der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec. An keinem der rund 20 Auftrittsorte müssen Besucher Eintritt zahlen.