Die Jubiläumsausgabe des Festivals beginnt wie in den Vorjahren mit einem Kulturpicknick im Görlitzer Stadtpark. Erstmals überhaupt beim "ViaThea" wird es eine große Straßenparade durch die Innenstadt geben. Laut Veranstalter ziehen dabei am Samstag rund 180 Teilnehmer vom Postplatz bis zum Obermarkt. Neben den internationalen Festivalkünstlern beteiligen sich daran auch Vereine, Initiativen, Unternehmen und engagierte Menschen aus der Region, um ein Zeichen für Offenheit, Kreativität und kulturelle Vielfalt zu setzen, wie es hieß. Einige Gruppen und Akteure fahren am Sonntag weiter nach Bad Muskau, um das Hermannsbad im Fürst-Pückler-Park mit Straßentheater zu beleben.