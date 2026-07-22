Leipzig (dpa/sn) - Ein Rohrschaden an einer Trinkwasserleitung hat die Käthe-Kollwitz-Straße in Leipzig lahmgelegt. Wie die Leipziger Wasserwerke mitteilten, bleibt die Straße stadteinwärts auf Höhe der Marschnerstraße für den Individualverkehr gesperrt. Auch die Straßenbahnen fahren demnach nur eingeschränkt. Die Reparaturarbeiten haben den Angaben zufolge bereits begonnen. In Teilen der Umgebung sei die Trinkwasserversorgung gestört. Wie lange die Verkehrseinschränkungen bestehen bleiben, ist noch unklar.