Straßensperrung: Umleitung auf dem Weg zum Solebad in Bad Salzungen

Besucher des Solebades und des Gradierwerks in Bad Salzungen müssen am Donnerstagabend einen Umweg fahren, wenn sie mit dem Auto kommen. Wie die Stadtverwaltung Bad Salzungen mitteilt, kommt es wegen Reparaturarbeiten an den Bahngleisen am 16. Oktober ab 19 Uhr bis 17 Oktober um 8 Uhr zu Verkehrseinschränkungen in Bad Salzungen Am Solbad. Der Bereich wird für diesen Zeitraum für den Verkehr gesperrt.