Straßensperrung Umleitung auf dem Weg zum Solebad in Bad Salzungen

Jolf Schneider

Am Donnerstagabend müssen Besucher des Solebades und des Gradierwerks in Bad Salzungen einen Umweg fahren. Was ist der Grund?

 
Straßensperrung: Umleitung auf dem Weg zum Solebad in Bad Salzungen
Ist ab Donnerstagabend nur über einen Umweg mit dem Auto zu erreichen: Das Gradierwerk. Foto: Heiko Matz

Besucher des Solebades und des Gradierwerks in Bad Salzungen müssen am Donnerstagabend einen Umweg fahren, wenn sie mit dem Auto kommen. Wie die Stadtverwaltung Bad Salzungen mitteilt, kommt es wegen Reparaturarbeiten an den Bahngleisen am 16. Oktober ab 19 Uhr bis 17 Oktober um 8 Uhr zu Verkehrseinschränkungen in Bad Salzungen Am Solbad. Der Bereich wird für diesen Zeitraum für den Verkehr gesperrt.

Besucher könnten wegen der Bauarbeiten nicht den gewohnten Weg zum Parkplatz fahren. Stattdessen sei eine Umleitung über den Nappenplatz und die Vordere Teichgasse ausgeschildert. Die Besucher müssten in der Zeit über die Straße „Flößrasen“ zum Parkplatz fahren, heißt es aus dem Rathaus.