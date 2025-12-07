Straßensperrung: Schülerverkehr gewährleistet

Konkret sind vom 8. bis 12. Dezember im Meininger Ortsteil Walldorf die Straßen am Tanzberg 6 und Freier Platz 11 gesperrt. Grund der Sperrung sind Abrissarbeiten und die Beseitigung eines Rohrbruchs. Der Durchgangsverkehr wird über die Landsberger Straße (L 1124), Leipziger Straße (L 1140) sowie die Bundesstraße 19 und in Gegenrichtung umgeleitet. Die innerörtliche Umleitung ist aufgrund enger Gassen nur für Anlieger vorgesehen und beschildert. Die Stadtverwaltung Meiningen bittet darum, die Beschilderung zu beachten.