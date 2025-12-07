 
Vom 8. bis 12. Dezember sorgen in Walldorf zwei Straßensperrungen für Behinderungen und Änderungen im Busverkehr.

Straßensperrung: Schülerverkehr gewährleistet
Der Schülerverkehr der MBB ist trotz der Sperrungen gewährleistet.  

Konkret sind vom 8. bis 12. Dezember im Meininger Ortsteil Walldorf die Straßen am Tanzberg 6 und Freier Platz 11 gesperrt. Grund der Sperrung sind Abrissarbeiten und die Beseitigung eines Rohrbruchs. Der Durchgangsverkehr wird über die Landsberger Straße (L 1124), Leipziger Straße (L 1140) sowie die Bundesstraße 19 und in Gegenrichtung umgeleitet. Die innerörtliche Umleitung ist aufgrund enger Gassen nur für Anlieger vorgesehen und beschildert. Die Stadtverwaltung Meiningen bittet darum, die Beschilderung zu beachten.

Nach Angaben der Meininger Busbetriebs GmbH ist im Bereich des Wasserrohrbruch nahe der Feuerwehr die Umfahrung gesichert. Die betroffene Stelle kann durch eine eingerichtete innerörtliche Umleitung passiert werden.

Im Bereich Tanzberg ist der Schülertransport gewährleistet. Alle wichtigen Bus-Fahrten sind von der Vollsperrung ausgenommen. Die MBB-Fahrzeuge werden mit einer Sondergenehmigung durch den gesperrten Bereich geleitet. Die genauen Details und Routen der Schulfahrten, die die Ausnahmegenehmigung nutzen, sind den örtlichen Aushängen zu entnehmen.