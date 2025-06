Unter Pendlern, die die Göritz bei der täglichen Tour nach Sonneberg unter die Räder nehmen, darf die Vorfreude steigen. Am Donnerstag werden die Asphaltarbeiten zwischen Steinheid und Göritzmühle beendet sein. Die Deckschicht lag schon am Dienstagmittag schwarzglänzend in der Sommersonne, derweil die Walzenfahrer unablässig ihre Bahnen zogen.