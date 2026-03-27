Eine Sperrung der Judenbacher Straße müssen Anwohner und Verkehrsteilnehmer ab Montag, 30. März, und bis voraussichtlich zum Jahresende erdulden. Wie Sonnebergs Stadtsprecherin Cindy Heinkel mitteilt, bleibt die Spitzbergstraße aus Judenbach kommend als Einbahnstraße befahrbar. Von dieser Einschränkung sind die Anwohner der Spitzbergstraße ausgenommen. Der Verkehr in Judenbach und Jagdshof findet diesmal nicht unter Einbahnstraßenregelung statt (wie im ersten Abschnitt der Baumaßnahme 2025). Die Straße ist damit in beide Richtungen befahrbar. Eine Umleitungsstrecke in Richtung Judenbach über Sonneberg und Jagdshof wird ausgeschildert. Die Sperrung im Kreuzungsbereich am Bahnübergang in Richtung Judenbach wird Montag, 30. März, aufgehoben.