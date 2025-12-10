Die Sperrung der Ortsdurchfahrt Walldorf bereitet in dieser Woche so manchem Autofahrer Kopfschmerzen. Vor allem, wenn es auf anderen Strecken Unfälle und weitere Sperrung gibt, die man umfahren muss.
Per Ersatzvornahme wird im Meininger Ortsteil Walldorf ein Haus abgerissen. Das sorgt für Verkehrsbehinderungen.
