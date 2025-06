Straßensperrung: Bauarbeiten zwischen Grenzadler und Ruppberg

Seit Mittwoch und noch bis einschließlich Freitag, 20. Juni, ist die Landesstraße 1128 Oberhof zwischen Grenzadler und Einmündung Ruppberg voll gesperrt. Als Grund gibt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit Sitz in Zella-Mehlis Straßeninstandsetzungsarbeiten an. „Nach dem Jahresvertragsplan ist die Firma Hagen Möller aus Breitungen mit Fahrbahnreparaturen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen beschäftigt. Nach Springstille ging es jetzt in den Kanzlersgrund“, sagt Amtsleiter Matthias Grohme auf Nachfrage von „Freies Wort“. Da die Reparaturen des Asphalts großflächig bis in die Straßenmitte hinein erfolgten, sei eine Vollsperrung unumgänglich gewesen, so Grohme weiter. Wegen des guten Wetters sei er aber guter Dinge, dass die Reparaturen am Freitag abgeschlossen werden können.