Auf der Kuppe des Friedbergs an der Stadtgrenze zwischen Suhl und Schleusingen wird ab übernächster Woche erneut gebaut. Die Landesstraße wird auf der Höhe der Tankstelle zwischen der Unterführung und der nördlichen Einmündung repariert, teilte die Suhler Stadtverwaltung am Freitag mit. Dazu wird dieser Abschnitt vom 18. Mai an bis voraussichtlich 22. Mai auf eine Spur verengt. „Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert“, heißt es.