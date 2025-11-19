Schlaglöcher ärgern jeden Autofahrer, gehen aufs Material und auf die Nerven. Die schlimmsten versucht der Eisfelder Bauhof alle Jahre wieder auszubessern. Nach einer Stadt- und Ortsteilrunde werden in der Regel die ärgsten Löcher und akutesten Beschädigungen repariert. Doch alles schaffen die Stadtarbeiter nicht. Sie haben vielfältige Aufgaben – und bei vielen Schäden hilft das einfache Ausbessern nicht. Da müssen Fachleute ran.