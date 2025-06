Eine Maschine bringt die 75 Grad heiße Bitumen-Emulsion auf die Fahrbahn auf, darauf kommt eine Schicht Rollsplitt, die von Bauleute mit dem Besen an einigen Stellen glatt gezogen werden muss. Zum Schluss fährt eine Walze über die Oberfläche und verdichtet das Ganze: Seit Dienstag laufen die Reparaturarbeiten auf der Landesstraße zwischen dem Kreisel Stillhof und dem Ortsteil Henneberg. Nicht die gesamte gesperrte Strecke bekommt einen neuen Überzug. Hagen Möller von der beauftragten gleichnamigen Baufirma aus Breitungen bekräftigte nochmals seine Aussage vom Vortag: „Wenn das Wetter mitspielt, können die Arbeiten am Mittwochabend abgeschlossen und der Verkehr am Donnerstagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr wieder freigegeben werden.“