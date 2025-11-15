"Auch die Bürgerinnen und Bürger müssen ihren Teil beitragen, um für sichere Straßen zu sorgen", hieß es in Würzburg. Für das Räumen und Streuen der Gehwege mit einer Breite von 1,50 Meter seien die Anlieger beziehungsweise Grundstückseigentümer verantwortlich.

Woanders ist dies ebenso, mancherorts wie in Augsburg gibt es aber Vorgaben: "Es gilt ein grundsätzliches Salzverbot." Nur an besonders gefährlichen Stellen wie Treppen, an denen Splitt oder Sand nicht ausreichen, darf ein wenig Salz eingesetzt werden. "Gestattet ist ein Splitt-Salz- oder Sand-Salz-Gemisch, bei dem der Salzanteil zehn Prozent nicht übersteigen darf."

Welche Uhrzeiten müssen Eigentümer und Mieter im Blick haben?

In der Regel sind die Wege zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr eis- und schneefrei zu halten, an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr oder 9.00 Uhr. Schneit es dauerhaft, muss aber nicht stundenlang geschippt werden. Ist ein Ende absehbar, müssen sich die Eigentümer oder Mieter aber kümmern. "Bei Mehrfamilienhäusern oder Reihenhäusern klare Absprachen treffen, wer wann räumt", so der Rat aus Aschaffenburg.

Vielerorts dürfen sich die Bürger an öffentlichen Splittkisten bedienen. Wozu Anwohner verpflichtet sind, kann recht unterschiedlich sein. Am besten fragt man bei seiner Kommune nach, ob etwa auch der Gehweg vor dem Haus oder sogar die halbe Straßenseite zu räumen ist. In Ingolstadt darf Schnee nicht auf die Straße geschoben werden, sondern muss auf dem Grundstück bleiben. Wer nicht räumt, haftet für Unfälle.