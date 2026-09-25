Eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht. Die Professionalisierung ist messbar, aber sie ist noch nicht flächendeckend angekommen. Maßnahmen müssen vor allem unterhalb der WorldTour greifen. Die entscheidende Frage wird also nicht mehr nur sein, ob und wie viel Wachstum es gibt, sondern wer davon alles profitiert. Denn nachhaltiges Wachstum entscheidet sich im Unterbau - sonst bleibt die Spitze elitär und klein.