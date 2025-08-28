Während jetzt im weltoffenen Berlin die „Mohrenstraße“ in „Anton-Wilhelm-Amo-Straße“ umbenannt worden ist, bleibt man in Schmalkalden entspannt. Denn hier gilt: Tradition hat Vorfahrt. Was seit über einem Jahrhundert gewachsen ist, wirft man nicht über Bord. „Unsere Mohrengasse zu Ehren des Heiligen Mauritius bleibt uns auch weiterhin erhalten“, beruhigt CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf Liebaug. Dafür würde man auch im Stadtrat sorgen. Stephan Danz kennt keine Fraktion, die über eine Namensänderung auch nur ansatzweise nachdenken würde. „Ich und meine Fraktion auch nicht“, betonte der SPD-Mann gegenüber der Redaktion. „Mit mir nicht“, reagierte Klaus-Dieter Kaiser von den Linken kurz und knapp auf die Frage, ob eine Umbenennung im Raum steht. Auch Bürgermeister Thomas Kaminski bestätigt: „Das ist für uns kein Thema.“