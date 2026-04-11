Am Samstag, kurz vor 20 Uhr, informierte die Landespolizeidirektion Thüringen über das Ergebnis der Haftrichtervorführung eines 33-Jährigen, der tags zuvor in der Sonneberger Innenstadt randaliert hatte. Wie berichtet, kursieren Videomitschnitte in den sozialen Netzwerken, die einen Mann zeigen, wie dieser mit einer Eisenstange mutwillig mehrere Schaufensterscheiben der Müller-Drogerie in der Bahnhofstraße zertrümmert. Ein zweites und mittlerweile drittes Video gibt einen Eindruck von dem, was sich wenige Minuten später bei Eintreffen der Polizei abgespielt hat: Dabei bedroht der Mann die Beamten. Mit hoch über den Kopf ausholenden Bewegungen riskieren die Polizisten sich Schläge mit der Eisenstange einzufangen.