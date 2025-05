Auf dem Rost lassen die Vereinsmitglieder mit Sicherheit nichts anbrennen von den Bratwürsten und hausgemachten Rostbräteln. Ab 17 Uhr wartet Tommys Burgerschmiede auch heuer mit den allseits beliebten „Stapelbrötchen“ in leckeren Varianten auf. „Saftig, warm und die Besten in der Stadt“, heißt es zu Recht am Burgerwagen. Auch das Team an der Cocktailbar steht ab 17 Uhr bereit.