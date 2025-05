Erst im April hatte Alt wegen einer anderen Straßenblockade in Nürnberg 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Nürnberg abgesessen. Das Landgericht Nürnberg hatte ihn zuvor wegen mehrfacher Nötigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt. Weil er das Geld nicht zahlen wollte, musste der Jesuitenpater ersatzweise ins Gefängnis.