Einige Baustellen sollen in der Landgemeinde noch geschlossen werden, bevor der Winter Einzug halten darf. Die Aussichten dafür, es rechtzeitig zu schaffen, seien gut.
Straßenbau Wo jetzt noch gebuddelt wird
Marina Hube 02.11.2026 - 15:00 Uhr
Der Winter naht. In der Landgemeinde Großbreitenbach gilt es, noch einige Baustellen zu schließen, bevor Frost, Eis und Schnee Tiefbauarbeiten unmöglich machen.
Einige Baustellen sollen in der Landgemeinde noch geschlossen werden, bevor der Winter Einzug halten darf. Die Aussichten dafür, es rechtzeitig zu schaffen, seien gut.