Bachfeld und Steinheid bleiben anspruchsvolle Baustellen der Thüringer Straßenbauverwaltung. Über drei Jahre sind die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt des Bundesstraße des Schalkauer Stadtteils kalkuliert, gefühlt ebenso lange legt der Straßenbau auch den Verkehr auf der Landesstraße zwischen dem Neuhäuser Stadtteil Steinheid und der Göritzmühle bei Steinach still. Beide Bauvorhaben liegen im Management der Außenstelle Südwestthüringen des Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) und sind gleichermaßen anspruchsvoll. Mit einer Verkehrsfreigabe rechnet man dort zum Jahresende.