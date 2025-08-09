Die Sommerferien im Landkreis Schmalkalden-Meiningen standen in diesem Jahr im Zeichen zahlreicher Baumaßnahmen an Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen. Ziel war es, Straßenschäden zu beheben, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Infrastruktur langfristig zu stärken. Dies ging mit unvermeidbaren Sperrungen und Umleitungen einher. Die meisten Projekte konnten pünktlich zum Ferienende im vorgesehenen Zeitplan abgeschlossen werden.