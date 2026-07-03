Zur Frage, wann die Erneuerung der Deckschicht auf der B 281 im Abschnitt zwischen Steinheid und Neuhaus am Rennweg kommt, liegt nunmehr ein Zeitplan vor.
Straßenbau Über Berg und Tal nach Neuhaus
Andreas Beer 03.07.2026 - 12:30 Uhr
Der Termin, ab wann die Bundesstraße 281 hinter Steinheid bis zum Herrenberg-Gewerbegebiet dicht gemacht wird, steht. Ab 27. Juli wird umgeleitet.
Zur Frage, wann die Erneuerung der Deckschicht auf der B 281 im Abschnitt zwischen Steinheid und Neuhaus am Rennweg kommt, liegt nunmehr ein Zeitplan vor.