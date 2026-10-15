In der Aue I geht eine weitere größere, lange geplante Straßenbaumaßnahme der Stadt in ihre Endphase. Hier wird seit September die vor allem im Bereich der Bushaltestellen stark geschädigte Fahrbahn für rundf eine halbe Million Euro auf 200 Meter Länge von der Einmündung auf die Hopfenblüte bis hinter den Netto-Markt tiefgründig saniert. Bis Mitte November soll alles fertig sein. Dieser Tage sind Mitarbeiter der bauausführenden Firma Straßen- und Asphaltbau Rennsteig Zella-Mehlis dabei, die Granitborde für die Gehwege zu setzen.