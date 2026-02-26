„Anwohnerfreundlicher geht’s nicht mehr“, sagte Schwallungens Vizebürgermeister Benjamin Carl, der die Sitzungen des Gemeinderats leitet. Die Anwohner des Cralacher Weg, die zwischen der Eisenacher Straße und der Georgstraße wohnen, waren als Gäste in die erste Sitzung des neuen Jahres eingeladen worden. Sie sollten mitreden dürfen, welche Variante für den Ausbau der Straße vor ihrer Haustür gewählt wird.