So einen Sonneberger im Lauf? Stoppt auch kein quer zur Straße platzierter Bagger. Beherzt wird das Belastungsvermögen der eigenen Karre getestet und das Hindernis über den Gehsteig hinweg umkurvt. Nach dem Geholper über den Bordstein lockt schließlich zum Lohn der Marienthal-Kreisel. Weil dort ein Baustellenfahrzeug aber gerade Ladung aufnimmt? Wird der Mann am Steuer zum Geisterfahrer, biegt nach links in den Rundling und schwenkt ab in Richtung B 89. Was der eine ihm vormacht? Nimmt sich auch ein nachfolgender Fahrer heraus. Derweil rauscht von der B 89 kommend ein weißer VW heran – der sich allerdings vom Bauarbeiter weghupen lässt. Mürrisch wendet der Steuermann seinen Pkw, um halt doch die offiziell ausgeschilderte Umleitung in die Innenstadt via Hönbach oder Oberlind unter die Räder zu nehmen.