Die Hämmerer Ortsstraße in Mengersgereuth-Hämmern ist Teil einer Landesstraße, stark befahren und hat hohes Frustpotenzial, vor allem dann, wenn mal wieder dort gebaut und eine Sperrung nötig wird. Denn wenn der Verkehrsweg in dem Frankenblick-Ortsteil dicht ist, dann geht nichts mehr – oder nur mit großen Umwegen. „Wenn sie wenigstens angerufen hätten, aber dass ich von der Sperrung aus der Zeitung erfahre, das ist jetzt eine Frechheit“, schimpfte am Freitag Gastwirt Kay Scheler.