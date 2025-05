Der Auftrag ist vergeben, der Starttermin für den Ausbau der Bettenhäuser Straße in Dreißigacker steht fest: Am 2. Juni wollen Mitarbeiter der Firma Strabag auf der von Einfamilienhäusern gesäumten und mit Flicken überzogenen Fahrbahn anrücken. Den Zeitpunkt des unmittelbar bevorstehenden Baubeginns nannten Torsten Nachreiner vom Fachbereich Tiefbau der Stadtverwaltung und Florian Kasper vom Ingenieurbüro Greiner aus Eisfeld während der Sitzung des Dreißigackerer Ortsteilrates in dieser Woche. Bis Mitte nächsten Jahres sollen die Arbeiten in der Bettenhäuser Straße dauern, die zwischen der Hauptstraße und dem Rand des Gewerbegebietes liegt.