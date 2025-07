Nur in kleinen Schritten kann die Stadt die vom Werkausschuss des Eigenbetriebes aufgestellte Prioritätenliste für die Sanierung von Straßen und Wegen abarbeiten. Unterzog sich im Sommer vergangenen Jahres die Hennebergstraße zwischen Rimbachstraße und der Einmündung Judithstraße einer mehrwöchigen Decken- und Gehwegsanierung, so werden die Arbeiten in diesem Jahr in der sich unmittelbar anschließenden Wertherstraße bis zur Sporthalle Wolfsgrube weitergeführt.