Nur Stück für Stück kann der Eigenbetrieb der Stadt angesichts des begrenzten Finanzbudget die lange Prioritätenliste für die Sanierung von Straßen und Wegen abarbeiten. Unterzog sich im Sommer 2024 die Hennebergstraße zwischen Rimbachstraße und der Einmündung Judithstraße einer mehrwöchigen Decken- und Gehwegsanierung und im vergangenen Jahr die sich unmittelbar anschließende Wertherstraße bis zur Sporthalle Wolfsgrube, so ist in diesem Sommer der rund 200 Meter lange zur Schleusinger Straße weiterführende Abschnitt der Wertherstraße zwischen Wolfsgrube und Straße der OdF dran.