Eine „Hiobsbotschaft“ hat Steinachs Bürgermeister Udo Bätz jüngst seinen Stadträten zu verkünden: Nur noch sieben statt der ursprünglichen 14 Parkplätze wird es geben in dem Bereich der Sonneberger und der Kirchstraße, in dem seit 2023 Bautreiben an der Tagesordnung ist. Was für Nicht-Steinacher nicht so schlimm klingen mag, stößt den Einheimischen ordentlich auf. Eben weil es nicht das erste Mal ist, dass jene Maßnahme Überraschungen bereithält.