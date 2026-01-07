Straßenbau in Ilmenau: Kleine Reparaturen mit teils großer Wirkung

In Gehren werden der Gehweg samt Borde in der Albertstraße gebaut. In Wümbach steht das Pflaster in der Weide bis Wümbach 57 auf dem Plan. Zudem sollen am Wümbach Pflasterflächen gesetzt, Straßeneinläufe gehoben oder gesenkt und Bordanlagen saniert werden.

Kauflandkreuzung und ATU-Kreisel

Bei den Losen 4 und 5 geht es um die Straßen- und Deckensanierungen. Zwei große Vorhaben – vermutlich mit erheblichen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss – stehen dabei in Ilmenau auf dem Plan. Die erste ist dabei die Deckensanierung der Kauflandkreuzung, wofür nach Auskunft des Bauamtes bereits auch ein umfangreiches Verkehrskonzept vorliegen soll.

Die Kreuzung an Kaufland sowie Eis- und Schwimmhalle ist eine der meistbefahrenen in Ilmenau. Foto: Steffen Ittig

Die zweite ist die Verbreiterung des ATU-Kreisels in der Bücheloher Straße. Hier sind zum Teil Borde kaputtgefahren, vorwiegend von Sattelschleppern. Die sollen ausgetauscht werden, zudem muss die Deckschicht erneuert werden, in der sich Fahrrinnen gebildet haben – zurückzuführen auch auf die erhöhte Kurvenbelastung durch schwere Fahrzeuge.

Am sogenannten ATU-Kreisel in der Bücheloher Straße sind die Borde kaputt gefahren. Foto: Steffen Ittig

Neue Borde samt Entwässerung

In Richtung Unterpörlitz wird der Stadtweg zwischen Kopernikusstraße und Ziolkowskistraße saniert, hier werden auch neue Borde samt Entwässerung gesetzt. Auch in der Erfurter Straße wird an der Straßendecke gearbeitet.

In Frauenwald sind Fraubachtal (Zufahrt zur Kita) und die Straße in Allzunah an der Reihe, in Langewiesen wird in den Folgen, in der Gehrener Straße und am Kirchnersbach saniert.

In Oberpörlitz bekommt die Ilmenauer Allee im oberen Teil eine neue Decke, hier geht es bereits in den dritten Bauabschnitt.

Weitere Straßen, die auf der Deckensanierungsliste stehen, sind die neue Welt in Pennewitz (2. Bauabschnitt) und der Brenner in Wümbach.

Der Kreisverkehr an dem Hotel Tanne steht ebenfalls im Plan, hier sollen Ausbrüche in der Schleppkurve beseitigt werden. Der Berggrabenweg in Manebach bekommt zum Teil neuen Asphalt, auch der Goetheplatz in Stützerbach – samt neuer Entwässerungsrinne. Ebenso steht die Elgersburger Straße in Roda mit auf dem Plan.

Bei all dem geplanten Maßnahmen müsse man aber bedenken, dass es durch den Winter noch weitere Schäden geben könne, die aktuell noch nicht berücksichtigt sind, sagte Tiefbau-Amtsleiter Thomas Schäfer: „Der Bedarf wird sich erst nach dem Winter noch konkretisieren.“ Er betonte mit Nachdruck, dass alle im Jahresvertrag aufgelisteten Maßnahmen unter Vorbehalt zu sehen seien – im Laufe des kommenden Jahres könne es immer noch Änderungen in den Planungen geben.