Straßenbau in Ilmenau: Kleine Reparaturen mit teils großer Wirkung

Für Straßenreparaturen in Ilmenau und den Ortsteilen sind 1,2 Millionen Euro eingeplant. Manche der Maßnahmen dürften für Autofahrer große Auswirkungen haben.
Mit dem städtischen Haushalt und dem Finanzplan für 2026 wurde in Ilmenau auch der sogenannte Jahresvertrag beschlossen. Darin geht es um Reparaturarbeiten auf kommunalen Straßen und Wegen in der Stadt und in den Ortsteilen, die im letzten Bauausschuss des Jahres vorgestellt wurden.
Obwohl nächstes Jahr ein siebenstelliger Betrag zur Verfügung für den Jahresvertrag steht, können nicht alle Schäden saniert werden. Denn wie in den vergangenen Jahren hatten viele Ortstreilräte Reparaturbedarf angemeldet. Man habe Mittelanmeldungen von mehr als drei Millionen Euro gehabt, die man aber (im Sinne eines ausgeglichenen Haushalts) auf 1,2 Millionen reduzieren musste, sagte ein Mitarbeiter des Ilmenauer Tiefbauamtes.
Mehr Bedarf als Geld im Haushalt
Beim Jahresvertrag geht es wohlgemerkt nicht um die grundhaften „großen“ Straßensanierungen, sondern vorrangig um das Patchen (verfüllen von Schlaglöchern), Risse flicken, um Pflasterausbesserung, Deckensanierung und Kleinbaustellen.
Eine Kostenübersicht zum Jahresvertrag 2026 unterteilt diesen in fünf sogenannte Lose: Für das Los 1, das Patchen von Schlaglöchern, sind 56.000 Euro vorgesehen. Los 2 ist die Risssanierung. Dafür sind 54.000 Euro angedacht. Los 3, die Kleinbaustellen, stehen mit 394.250 Euro im Plan. Los 4 sind Deckensanierungen, hierfür stehen 496.500 im Haushaltsplan. Los 5 sind Straßensanierungen, dafür sind 156.250 Euro gedacht. Zusammen mit den 43.000 Euro für vorbereitende Maßnahmen steht somit eine Summe von insgesamt 1,2 Millionen Euro im Plan.
Geplante Patcharbeiten wird es in Möhrenbach, Gehren, Langewiesen, Manebach, Oehrenstock, Ilmenau und Heyda geben. Risssanierungen sind in Ilmenau, Manebach, Bücheloh, Oehrenstock, Roda, Möhrenbach und Gräfinau-Angstedt vorgesehen.
Etwas umfangreicher ist Los 3. Hier gab das Bauamt einen Überblick über die anstehenden Kleinbaustellen und die dort für Reparaturen eingeplanten Summen. In der Kernstadt geht es dabei vorrangig um Pflasterarbeiten: So muss in Ilmenau in der Weimarer Straße das Pflaster an der Temposchwelle am Technikum repariert werden (dafür sind 18.000 Euro eingeplant).
In der Innenstadt ist das Straßen- und Gehwegpflaster gleich an mehreren Stellen reparaturbedürftig. Fürs Einsanden sind 20.000 Euro und Reparaturen 15.000 Euro angedacht. 3000 Euro werden in den Radweg nach Roda gesteckt, wo Baumwurzeln bereits Wellen in die Asphaltschicht gedrückt haben.
Größere Summen für die Ortsteile
Größere Summen – in den meisten Fällen im fünfstelligen Bereich – sollen auch in den Ortsteilen investiert werden. In Gräfinau-Angstedt bekommt die Teichstraße ab Nr. 16 eine neue Entwässerungsrinne und Oberflächenbefestigung, in Jesuborn wird das Pflaster am Trockenbach ausgetauscht. In Langewiesen wird ein neuer Gehweg an der Wümbacher Landstraße gebaut, in Manebach ist eine Hangsicherung am Kammerberg geplant, um den Anwohnern von Nr. 15 bis 19 eine sichere Zufahrt am steilen Hang zu gewährleisten.
In Oberpörlitz sollen im Bussardweg, am Habichtsring und in der Rodaer Straße Abflussschächte abgesenkt oder gehoben werden. In Roda erhält der Schöffenhausweg eine neue Entwässerungsrinne samt Bankett, in der Rosengasse wird das Bankett breiter asphaltiert.
In Stützerbach stehen die Lehmgrube/Auerhahnstraße sowie die Bartelsstraße auf dem Plan. Hier werden Querrinnen und Borde gesetzt, Rohre verlegt, Asphalttragschichten aufgebracht und Wege befestigt.
In Gehren werden der Gehweg samt Borde in der Albertstraße gebaut. In Wümbach steht das Pflaster in der Weide bis Wümbach 57 auf dem Plan. Zudem sollen am Wümbach Pflasterflächen gesetzt, Straßeneinläufe gehoben oder gesenkt und Bordanlagen saniert werden.
Kauflandkreuzung und ATU-Kreisel
Bei den Losen 4 und 5 geht es um die Straßen- und Deckensanierungen. Zwei große Vorhaben – vermutlich mit erheblichen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss – stehen dabei in Ilmenau auf dem Plan. Die erste ist dabei die Deckensanierung der Kauflandkreuzung, wofür nach Auskunft des Bauamtes bereits auch ein umfangreiches Verkehrskonzept vorliegen soll.
Die zweite ist die Verbreiterung des ATU-Kreisels in der Bücheloher Straße. Hier sind zum Teil Borde kaputtgefahren, vorwiegend von Sattelschleppern. Die sollen ausgetauscht werden, zudem muss die Deckschicht erneuert werden, in der sich Fahrrinnen gebildet haben – zurückzuführen auch auf die erhöhte Kurvenbelastung durch schwere Fahrzeuge.
Neue Borde samt Entwässerung
In Richtung Unterpörlitz wird der Stadtweg zwischen Kopernikusstraße und Ziolkowskistraße saniert, hier werden auch neue Borde samt Entwässerung gesetzt. Auch in der Erfurter Straße wird an der Straßendecke gearbeitet.
In Frauenwald sind Fraubachtal (Zufahrt zur Kita) und die Straße in Allzunah an der Reihe, in Langewiesen wird in den Folgen, in der Gehrener Straße und am Kirchnersbach saniert.
In Oberpörlitz bekommt die Ilmenauer Allee im oberen Teil eine neue Decke, hier geht es bereits in den dritten Bauabschnitt.
Weitere Straßen, die auf der Deckensanierungsliste stehen, sind die neue Welt in Pennewitz (2. Bauabschnitt) und der Brenner in Wümbach.
Der Kreisverkehr an dem Hotel Tanne steht ebenfalls im Plan, hier sollen Ausbrüche in der Schleppkurve beseitigt werden. Der Berggrabenweg in Manebach bekommt zum Teil neuen Asphalt, auch der Goetheplatz in Stützerbach – samt neuer Entwässerungsrinne. Ebenso steht die Elgersburger Straße in Roda mit auf dem Plan.
Bei all dem geplanten Maßnahmen müsse man aber bedenken, dass es durch den Winter noch weitere Schäden geben könne, die aktuell noch nicht berücksichtigt sind, sagte Tiefbau-Amtsleiter Thomas Schäfer: „Der Bedarf wird sich erst nach dem Winter noch konkretisieren.“ Er betonte mit Nachdruck, dass alle im Jahresvertrag aufgelisteten Maßnahmen unter Vorbehalt zu sehen seien – im Laufe des kommenden Jahres könne es immer noch Änderungen in den Planungen geben.