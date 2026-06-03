Wo vor wenigen Wochen noch Schlaglöcher und Risse prangten, die den Frust der Autofahrer auf sich zogen, glänzt jetzt spiegelglatter, neuer Asphalt. Die Baufirma Ernst Wenk hat Teilstücke der Straße am Friedhof und der Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen erneuert. Am Mittwoch übergaben Thomas Wenk und André Ender vom Bauunternehmen die Straßen offiziell an Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) und Bauhofleiter Dirk Schaffenberger.