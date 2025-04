Die Wümbacher Straße in Gräfinau-Angstedt ist seit geraumer Zeit Baustelle. Die Einsicht in die Notwendigkeit des Ausbaus ist inzwischen in ungeduldiges Hoffen und Warten umgeschlagen. Dabei sind nicht nur direkte Anlieger von der Baumaßnahme, die sich in Abschnitten vollzog, genervt, sondern auch alle, die Richtung Ilmenau zur Arbeit müssen, denn für die stehen Umwege auf der Tagesordnung. Zudem sorgten Ignoranten ausgewiesener Umleitungsstrecken in der Vergangenheit für zusätzlichen Frust ...