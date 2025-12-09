In Brotterode ist eine weitere Straße ausgebaut worden. Nach acht Monaten Bauzeit haben die am Bau Beteiligten nun symbolisch das rot-weiße Band durchschnitten und die Stollenwiesenstraße damit offiziell frei gegeben.
