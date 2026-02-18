Straße, Bürgersteig, Kanal, diverse Leitungen – an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 89 im Schalkauer Stadtteil Bachfeld wird so ziemlich alles gebaut, was zu bauen ist. Landesamt für Bau und Verkehr, Wasserwerke und Stadt Schalkau gehen hier im – auch finanziellem – Dreiklang vor. Es geht, wie bereits im vergangenen Jahr in die Tiefe und die Durchgangsstraße wird vollständig gesperrt, weil der Umfang der Baustelle in halbseitiger Sperre nicht arbeitsschutzkonform zu realisieren ist, hatte bereits vor einem Jahr das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr signalisiert. Damit ist ab nächster Woche Bachfeld dicht. „Auch der Kirchweg wird gesperrt“, erläutert Bürgermeister Mark Schwimmer. Eine Auffahrt auf die Bundesstraße aus Richtung Ortsmitte sei damit nicht mehr möglich. Der Kirchweg ende am Sperrgitter. „Schleichwege wird es diesmal nicht geben“, bemerkt der Rathauschef.