Die Sanierung von Straßen ist in vielen Kommunen ein heißes Thema, denn oft ergibt sich wegen finanzieller Engpässe ein Sanierungsstau. Zudem brandet etwa in der Kreisstadt Hildburghausen immer wieder die Diskussion auf, warum Straßen eher instand gesetzt werden als andere, bei denen eine solche Maßnahme vermeintlich nötiger gewesen wäre – wie in den jüngsten Sitzungen des Bauausschusses und des Hauptausschusses.