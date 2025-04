Straßenbau: Goldisthal freut sich auf Freigabe

Sonneberg/Neuhaus Tour in den Mai endet mit Zwangspause zum Ausnüchtern

Biker im Blick hatte am Sonntag die Polizei. In der Rennsteigregion ließen es die Beamten gleich an mehreren Stellen blitzen. Doch auch das Gespräch wurde gesucht - an einer der unfallträchtigsten Strecken in Südthüringen.