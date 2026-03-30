Die umfangreichen, rund ein Jahr dauernden Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt haben begonnen. Auf einer Länge von 1,1 Kilometer wird die Stadt, in diesem Fall der Eigenbetrieb KDS, die Trag- und die Verschleißschicht der vor allem vom Schwerlastverkehr geschundenen Straße erneuern. „Und die Oberflächen der Gehwege sowie die Borde und Entwässerungseinrichtungen gleich mit“, wie Jens Pretzschner sagt. Der verantwortliche Bauleiter der Stadtverwaltung traf sich jetzt noch einmal mit Planerin Josephin Hucke vom Ingenieurbüro Prowa Erfurt und Vertretern der Baufirma Strabag sowie des Suhler Stadtbetriebs und der SWSZ Netz – beide sind wegen der geplanten neuen LED-Straßenbeleuchtung und der Energie-Erdverkabelung mit im Boot – an der frisch abgefrästen Straße zu einer finalen Beratung über den weiteren Bauablauf.