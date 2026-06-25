Über ein geändertes Zeitmanagement bei der Erneuerung der Deckschicht der Bundesstraße 281 im Abschnitt zwischen Ortsausgang Steinheid und Ortseingang Neuhaus am Rennweg informierte am Donnerstag Matthias Prechtl auf Anfrage der Redaktion. Der beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Region Südwest zuständige Referatsleiter äußerte, dass es zuerst eine Maßnahme zu Ertüchtigung der Stützmauer zwischen Ortsausgang Lauscha bis Abzweig Göritz braucht.