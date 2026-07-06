Straßenbahnnetz: Streckenöffnungen für Straßenbahnen in Nürnberg angekündigt

Nürnberg (dpa/lby) - Nach hitzebedingten Schäden an der Füllmasse zwischen Schienen und Straßen sollen die Nürnberger Straßenbahnen ab Mittwoch wieder auf weiteren Streckenabschnitten fahren können. Die Linien 4, 5, 7 und 10 sollen nach Angaben der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) auf den Abschnitten zwischen Christuskirche, Aufseßplatz, Hauptbahnhof, Marientunnel, Scheurlstraße, Schweiggerstraße bis Scharrerstraße und zwischen Aufseßplatz und Schweiggerstraße bis zur Wendeschleife an der Scharrerstraße fahren können. Wenn die Reinigungsarbeiten wie geplant laufen, sollen ab dem Wochenende zusätzliche Strecken und im Laufe der nächsten Woche das ganze Straßenbahnnetz befahren werden können, hieß es weiter.