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  4. Streckenöffnungen für Straßenbahnen in Nürnberg angekündigt

Straßenbahnnetz Streckenöffnungen für Straßenbahnen in Nürnberg angekündigt

Nach den heißen Wochen musste in Nürnberg der Straßenbahnbetrieb eingestellt werden. Die Reinigungsarbeiten laufen. Ab Mittwoch sollen weitere Strecken befahrbar sein.

Straßenbahnnetz: Streckenöffnungen für Straßenbahnen in Nürnberg angekündigt
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Die Hitze hatte den Straßenbelag an einigen Stellen aufgeweicht. (Archivbild) Foto: Irena Güttel/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Nach hitzebedingten Schäden an der Füllmasse zwischen Schienen und Straßen sollen die Nürnberger Straßenbahnen ab Mittwoch wieder auf weiteren Streckenabschnitten fahren können. Die Linien 4, 5, 7 und 10 sollen nach Angaben der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) auf den Abschnitten zwischen Christuskirche, Aufseßplatz, Hauptbahnhof, Marientunnel, Scheurlstraße, Schweiggerstraße bis Scharrerstraße und zwischen Aufseßplatz und Schweiggerstraße bis zur Wendeschleife an der Scharrerstraße fahren können. Wenn die Reinigungsarbeiten wie geplant laufen, sollen ab dem Wochenende zusätzliche Strecken und im Laufe der nächsten Woche das ganze Straßenbahnnetz befahren werden können, hieß es weiter.

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Die Hitze hatte in Nürnberg Ende Juni für die Einstellung des Straßenbahnbetriebs gesorgt. Die Füllmasse zwischen Schienen und Straße war nach Angaben der VAG weich geworden und hatte sich um die Räder der Bahnen gewickelt. Dadurch wurden Schienen und Fahrwerke verschmutzt. Nun werden die Streckenabschnitte nach und nach wieder frei gegeben.