Straßenbahnbauer: Polnische Pesa schließt Übernahme von Heiterblick ab

Leipzig (dpa/sn) - Das polnische Unternehmen Pesa hat die Übernahme des in die Insolvenz geschlitterten Straßenbahnherstellers Heiterblick in Leipzig abgeschlossen. Der Betrieb bleibe erhalten und solle perspektivisch ausgebaut werden, teilte die Heiterblick GmbH mit. Pesa wolle seine Position auf dem deutschen und europäischen Markt für Stadt- und Straßenbahnen weiter stärken. Zu Heiterblick gehörten zuletzt rund 250 Arbeitsplätze.