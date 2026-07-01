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  4. Polnische Pesa schließt Übernahme von Heiterblick ab

Straßenbahnbauer Polnische Pesa schließt Übernahme von Heiterblick ab

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass ein polnischer Investor den in Schieflage geratenen Straßenbahnbauer Heiterblick übernehmen will. Jetzt ist die Rettung in trockenen Tüchern.

Straßenbahnbauer: Polnische Pesa schließt Übernahme von Heiterblick ab
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Die Übernahme von Heiterblick ist abgeschlossen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Das polnische Unternehmen Pesa hat die Übernahme des in die Insolvenz geschlitterten Straßenbahnherstellers Heiterblick in Leipzig abgeschlossen. Der Betrieb bleibe erhalten und solle perspektivisch ausgebaut werden, teilte die Heiterblick GmbH mit. Pesa wolle seine Position auf dem deutschen und europäischen Markt für Stadt- und Straßenbahnen weiter stärken. Zu Heiterblick gehörten zuletzt rund 250 Arbeitsplätze.

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Das traditionsreiche Leipziger Unternehmen war im Frühjahr 2025 in die Krise geraten und hatte ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen. Hintergrund waren unter anderem gestiegene Kosten und Probleme in den Lieferketten. Pesa ist ein Schienenfahrzeughersteller mit Sitz in Bydgoszcz.