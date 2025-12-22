Straßenausbaubeiträge: Hande fordert Auszahlung von Geldern

Land soll schnell handeln

Mit der Kleinen Anfrage wird die Landesregierung aufgefordert, vollständig transparent zu machen, welche Anträge die Stadt Zella-Mehlis seit 2019 in welcher Höhe gestellt hat und wann diese bewilligt und ausgezahlt wurden. Zudem muss die Regierung offenlegen, aus welchen Gründen Anträge möglicherweise abgelehnt wurden und wie lang die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten sowohl für Zella-Mehlis als auch landesweit waren. „Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie im Sinne der finanziell belasteten Kommunen und ihrer Einwohner schnellstmöglich für Klarheit sorgt und die ausstehenden Mittel umgehend überweist. Die Stadt darf nicht länger auf ihr Geld warten müssen. Eine zügige und vollständige Antwort des zuständigen Ministeriums ist nun dringend erforderlich“, so Ronald Hande abschließend.