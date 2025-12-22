Straßenausbaubeiträge: Hande fordert Auszahlung von Geldern

Mit einer sogenannten Kleinen Anfrage hat Landtagsabgeordneter Ronald Hande das Thema Straßenausbaubeitragssatzung am 18. Dezember im Erfurter Gremium thematisiert. Hintergrund ist die gesetzliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Bürger zum 1. Januar 2019. Seither können Kommunen wie Zella-Mehlis einen Teil ihrer Kosten beim Land abrechnen. In der jüngsten Stadtratssitzung am 16. Dezember 2025 in Zella-Mehlis sei jedoch Kritik an erheblichen Verzögerungen bei der Auszahlung dieser Mittel durch das Land laut geworden, erinnert Hande in einer Mitteilung an die Redaktion.