Straßenausbaubeiträge Hande fordert Auszahlung von Geldern

Ronald Hande (Die Linke) hat eine Kleine Anfrage im Thüringer Landtag eingereicht. Die Landesregierung soll Ausgleichszahlungen für Straßenausbaumaßnahmen in Zella-Mehlis leisten.

Ronald Hande. Foto: Imago/FunkeServices

Mit einer sogenannten Kleinen Anfrage hat Landtagsabgeordneter Ronald Hande das Thema Straßenausbaubeitragssatzung am 18. Dezember im Erfurter Gremium thematisiert. Hintergrund ist die gesetzliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Bürger zum 1. Januar 2019. Seither können Kommunen wie Zella-Mehlis einen Teil ihrer Kosten beim Land abrechnen. In der jüngsten Stadtratssitzung am 16. Dezember 2025 in Zella-Mehlis sei jedoch Kritik an erheblichen Verzögerungen bei der Auszahlung dieser Mittel durch das Land laut geworden, erinnert Hande in einer Mitteilung an die Redaktion.

Vertrauen in die Politik wird untergraben

Im Mittelpunkt der parlamentarischen Untersuchung stehen nun die konkreten Bearbeitungszeiten und die Gründe für die Verzögerung der finanziellen Entlastung der Stadt und ihrer Einwohner. Ronald Hande betont die Dringlichkeit: „Die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger haben sich auf die zugesagte Entlastung verlassen. Wenn das Land seine eigenen gesetzlichen Verpflichtungen nicht zeitnah erfüllt, gefährdet das die Planungssicherheit vor Ort und untergräbt das Vertrauen in die Politik. Die Stadt Zella-Mehlis braucht jetzt Gewissheit, wann mit den rückständigen Zahlungen zu rechnen ist.“

Land soll schnell handeln

Mit der Kleinen Anfrage wird die Landesregierung aufgefordert, vollständig transparent zu machen, welche Anträge die Stadt Zella-Mehlis seit 2019 in welcher Höhe gestellt hat und wann diese bewilligt und ausgezahlt wurden. Zudem muss die Regierung offenlegen, aus welchen Gründen Anträge möglicherweise abgelehnt wurden und wie lang die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten sowohl für Zella-Mehlis als auch landesweit waren. „Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie im Sinne der finanziell belasteten Kommunen und ihrer Einwohner schnellstmöglich für Klarheit sorgt und die ausstehenden Mittel umgehend überweist. Die Stadt darf nicht länger auf ihr Geld warten müssen. Eine zügige und vollständige Antwort des zuständigen Ministeriums ist nun dringend erforderlich“, so Ronald Hande abschließend.