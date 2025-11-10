Gelöste Stimmung, fröhliches Lachen, zufriedene Gesichter: Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurde am Montag die Straße Herrentälchen im nördlichen Teil von Schmalkalden feierlich übergeben. Das traditionsreiche und bis dato unsortierte Wohnquartier, dessen Siedlungsstruktur vermutlich aus den 1920er-Jahren stammt, hat sich dadurch grundlegend gewandelt. Einige Anwohner, angelockt durch den Auflauf an offiziellen Vertretern wie Bürgermeister, Mitarbeitern des Bauamtes, des Wasser- und Abwasserzweckverbandes sowie beteiligter Bau- und Planungsfirmen, verfolgten die kleine Zeremonie vom Fenster aus oder kamen persönlich dazu, um mit dem symbolischen Banddurchschnitt den erfolgreichen Abschluss zu feiern.