So mancher Suhler ärgert sich derzeit, wenn er mit dem Fahrzeug unterwegs ist und eines der vielen Schlaglöcher erwischt. Auch Andreas Volkhardt, Technischer Werkleiter des Eigenbetrieb Suhl, ist vor solch bösen Überraschungen nicht gefeit. „Mich trifft es fast jeden Tag. Die Situation ist für uns auch nicht gerade befriedigend“, sagt er. Denn in seinen Verantwortungsbereich fällt der Bereich der städtischen Verkehrswege.