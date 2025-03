Nachdem es am Freitagmorgen in der Region teils starke Schneefälle gegeben hatte, kam es auf den Straßen zu einigen Unfällen. So unter anderem zwischen Ilmenau-Roda und Elgersburg. Hier waren nach Angaben der Rettungskräfte zwei Autos zusammengestoßen. Ein Pkw-Fahrer war kurz nach 8.30 Uhr in Richtung Ilmenau-Roda unterwegs, als er auf schneeglatter Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Beim Unfall wurden zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt und leicht verletzt, sie kamen nach Ilmenau ins Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Ilmenau und Roda waren im Einsatz, die Straße für die Rettungsarbeiten zeitweise gesperrt.