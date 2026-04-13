In den Wochen seit Kriegsbeginn am 28. Februar zählte die Weltschifffahrtsorganisation IMO mindestens 21 Angriffe auf Handelsschiffe, bei denen zehn Seeleute getötet und weitere verletzt wurden. Vor Kriegsbeginn durchfuhren die Straße von Hormus täglich nach UN-Angaben rund 150 Schiffe, jetzt sind es im täglichen Durchschnitt nur noch vier oder fünf.

Was möchte Trump mit der Seeblockade erreichen?

Trump will mit der Blockade wohl vor allem die iranischen Einnahmen aus dem Ölexport kappen und verhindern, dass Teheran eine "Maut" für die Durchfahrt des Seewegs erhebt. Das würde den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen und auch dessen Militärausgaben treffen. Ein nicht unerheblicher Teil der Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport fließt an die iranischen Streitkräfte und die Revolutionsgarde.

Zugleich scheint Trump den Druck auch mit Blick auf die vorerst gescheiterten Gespräche erhöhen zu wollen mit dem Ziel, neue Verhandlungen zu erzwingen. Ein Knackpunkt bleibt in den Gesprächen nach US-Darstellung, dass der Iran sich bisher nicht dazu bekennen will, langfristig keine Atomwaffen anzustreben. Iranischen Medienberichten zufolge soll es den größten Streit bei Fragen rund um die Straße von Hormus gegeben haben. Ob es neue Verhandlungen geben wird, ist unklar.