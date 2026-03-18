Straße von Hormus Blockade am Golf – Wie der Krieg Reeder und Schiffe trifft

Das sei grundsätzlich ein übliches Verfahren, wenn sich die Risikolage kurzfristig ändere, teilt der VDR dazu mit. Für die Reedereien bedeutet das zusätzliche Kosten. "In ähnlichen Krisensituationen haben Versicherer für Kriegsrisikodeckungen Prämien von etwa 0,5 Prozent bis in Ausnahmefällen teils bis zu 10 Prozent des Schiffswertes verlangt – oft für sehr kurze Zeiträume, etwa nur wenige Tage Versicherungsschutz", erklärt der VDR-Sprecher. Bei großen Handelsschiffen könne dies Millionensummen erreichen.

Wenn Schiffe versichert sind, könnten sie dann nicht die Passage wagen?

Nein, heißt es vom Verband Deutscher Reeder. Die aktuelle Lage sei viel zu brisant. "Letztlich hilft auch der beste Versicherungsschutz nur begrenzt, wenn ein Schiff tatsächlich getroffen wird und dabei Menschen an Bord zu Schaden kommen", teilt der Verbandssprecher mit. Die Reeder sagen, auch weil sich Handelsschiffe nicht selbst verteidigen können, sei für eine sicherere Passage militärischer Schutz nötig.

Welche Folgen hat die Blockade für Handel und Verbraucher?

Im Einzelnen ist das momentan noch schwer abzusehen. Aber wenn Energie teurer wird, steigen in der Regel auch die Kosten für Produktion und Transport. In der Schifffahrt könnten höhere Frachtraten fällig werden. Einige Reedereien wie Hapag-Lloyd und Maersk haben bereits angekündigt, Sicherheitsaufschläge und Aufschläge wegen des teureren Treibstoffs zu erheben.

"Kosten werden üblicherweise entlang der Lieferkette weitergegeben und können sich am Ende auch in Verbraucherpreisen niederschlagen", heißt es vom Verband Deutscher Reeder. Die Beträge seien aber vergleichsweise klein, sagt der Sprecher. "Für einen Container, in dem zum Beispiel 40.000 T-Shirts liegen und man 1.000 Dollar mehr pro Container zahlt, entspricht das nur wenigen Cent pro Stück. Das sind keine großen Mehrkosten pro T-Shirt."

Bereits gestiegen sind Charterraten. Denn weil zurzeit viele Schiffe im Golf festhängen, stehen weniger Schiffe am Markt zur Verfügung und das Angebot an Frachtkapazitäten wird geringer. Das betreffe vor allem Tanker, heißt es vom VDR. Vor der Eskalation habe die Charterrate bei etwa 200.000 US-Dollar pro Tag gelegen. Inzwischen seien es bis zu 700.000 US-Dollar.

Wie lang können die Schiffe in der Lage ausharren?

Viele Reedereien stehen laut Reeder-Verband mehrmals täglich mit ihren Kapitänen und Crews in Kontakt, etwa um Lageeinschätzungen auszutauschen. Die Sicherheit der Crew stehe jederzeit an erster Stelle, heißt es. Wichtig sei zudem, dass die Seeleute den Kontakt zu ihren Familien halten können.

Proviant, Trinkwasser und Verbrauchsgüter haben die meisten Schiffe ohnehin so gebunkert, dass sie mehrere Wochen auf See bleiben können. Aber: "Wenn sich Wartezeiten verlängern oder Routen deutlich verändern, muss früher oder später auch Nachschub organisiert werden – sei es über Häfen, Versorger oder andere logistische Lösungen", teilt der VDR-Sprecher weiter mit.