Gegen die Erneuerung der Bundesstraße in Badelachen und am Ortseingang von Vacha dürfte wohl niemand etwas haben, auch nicht gegen den neuen Rad- und Gehweg, der hierbei mit entstehen soll, zumal dadurch der Ortseingang der Stadt spürbar aufgewertet wird. Ein solches Bauvorhaben würde keine zwei Jahre in Anspruch nehmen. Somit würden auch die Belastungen für die Anlieger und alle, die auf der Straße unterwegs sind, deutlich geringer ausfallen.