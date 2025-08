Sie ist neben der Bernhardstraße und der Leipziger Straße eine der wichtigsten Verkehrsadern in Meiningen – und doch befindet sie sich seit Monaten stellenweise in einem maroden Zustand: die Robert-Koch-Straße. Nicht nur die Anwohner im Osten der Stadt, sondern auch jene, die von außerhalb zur Polizeischule, ins Sozialwerk, Dampflokwerk zur Ausbildung oder Arbeit fahren, rollen mit ihren Mopeds und Autos über diese Straße. Auch die Besucher der Dampflok-Erlebniswelt nehmen diesen Weg, wenn sie von der Autobahn kommen. Umso ärgerlicher war es für alle Beteiligten, dass die Straße seit Monaten von Schlaglöchern übersät ist, teilweise das alte Pflaster aus DDR-Zeiten darunter zum Vorschein kam. Nun soll ein erster Abschnitt der Robert-Koch-Straße instandgesetzt werden, im besten Fall sogar noch in diesem Jahr. Die Rede ist von einer Instandsetzung, nicht nur vom Flicken.